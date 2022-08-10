Убившего двоих собутыльников жителя Подмосковья ждет суд

Сам фигурант признал вину

Житель Подмосковья, насмерть забивший молотком своих собутыльников, предстанет перед судом, сообщили в региональном главке СК.

Как отмечает источник, 62-летний мужчина убил своих приятелей еще в апреле 2022 года, находясь в нетрезвом состянии. Собутыльники несколько месяцев проживали у него и не желали съезжать.

Радушный хозяин решил избавиться от сожителей, нанеся им смертельные удары – жертвы скончались на месте, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Злоумышленник в ходе допроса признал вину. Дело с обвинительным заключением передано в суд.



Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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