На место выехал районный прокурор

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе "Волгодонск – Зимовники", в результате происшествия погибли пять человек. Об этом стало известно сегодня, 11 августа.

Согласно приведенным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу, врезавшись в легковое авто. После удара второй автомобиль загорелся. В машине находились пять человек, включая несовершеннолетнего. Все они погибли.

На место происшествия выехал районный прокурор.

А телеканал МИР24 сообщает, что пассажирский автобус врезался в грузовик на западе Турции, в результате один человек погиб и 34 пострадали.

Автоэксперты предупреждают, что в России наиболее частым местом ДТП становятся трассы с темными лесами, пишет "Радио 1".