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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе "Волгодонск – Зимовники", в результате происшествия погибли пять человек. Об этом стало известно сегодня, 11 августа.
Согласно приведенным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу, врезавшись в легковое авто. После удара второй автомобиль загорелся. В машине находились пять человек, включая несовершеннолетнего. Все они погибли.
На место происшествия выехал районный прокурор.
А телеканал МИР24 сообщает, что пассажирский автобус врезался в грузовик на западе Турции, в результате один человек погиб и 34 пострадали.
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