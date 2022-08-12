Причины произошедшего неизвестны

На инженерном исследовательском судне "Балтийский исследователь", которое находилось в городе Светлый Калининградской области, произошло возгорание. Об этом сообщает "Интерфакс".

Площадь пожара составила 12 кв метров. Спасотелям удалось локализовать и потушить огонь.

Издание "Клопс" сообщает, что неизвестный предмет загорелся в трбме корабля. В момент происшествия судно находилось в плавучем доке на ремонте. Известно об одном пострадавшем – им стал 23-летний житель Архангельской области. У него обнаружены ожоги рук, медики оказали ему помощь.

"Балтийский исследователь" предназначен дляпроведения исследовательских и инспекционных работ на морском континентальном шельфе и глубоководных районах акватории морей и океанов. Судно также участвовало в строительстве "Северного потока – 2".