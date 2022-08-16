В одной из квартир дома, где пострадали люди, обнаружили незаконно установленное устройство в венткоробе

Переделанная система вентиляция могла стать причиной отравления жителей многоквартирного дома по адресу: проспект 40 лет Октября, 11. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Ранее жильцы пятиэтажки в Люблино почувствовали странный запах. Двух женщин госпитализировали с признаками отравления газом. Одна из них упала в обморок в ванной, где была установлена газовая колонка.

При осмотре квартиры выяснилось, что там в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Это категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием, поскольку естественная вентиляция при этом нарушается, а при выключенном электровентиляторе происходит накопление CO2.

Кроме того, дверь в ванную закрывалась плотно, хотя по правилам безопасности в помещениях с газовым водонагревателем нижняя часть двери должна быть подрезана. Все это могло привести к концентрации угарного газа в помещении и отравлению.

Сообщается, что пострадавшие уже выписаны из больницы.