Причиной отравления жильцов в Люблино мог стать электровентилятор

Причиной отравления жильцов в Люблино мог стать электровентилятор
Фото: АГН Москва
В одной из квартир дома, где пострадали люди, обнаружили незаконно установленное устройство в венткоробе

Переделанная система вентиляция могла стать причиной отравления жителей многоквартирного дома по адресу: проспект 40 лет Октября, 11. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Ранее жильцы пятиэтажки в Люблино почувствовали странный запах. Двух женщин госпитализировали с признаками отравления газом. Одна из них упала в обморок в ванной, где была установлена газовая колонка.

При осмотре квартиры выяснилось, что там в вентиляционном канале был установлен электровентилятор. Это категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием, поскольку естественная вентиляция при этом нарушается, а при выключенном электровентиляторе происходит накопление CO2.

Кроме того, дверь в ванную закрывалась плотно, хотя по правилам безопасности в помещениях с газовым водонагревателем нижняя часть двери должна быть подрезана. Все это могло привести к концентрации угарного газа в помещении и отравлению.

Сообщается, что пострадавшие уже выписаны из больницы.

Источник: ГХ Москвы ✓ Надежный источник
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