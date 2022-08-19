Вместе с ним по делу проходит еще двое фигурантов

Несколько дней назад несколько неизвестных проникли в хирургию "Балашинской областной больницы" и избили заведующего отделением и двух врачей – нападавшие даже угрожали убийством.

Довести дело до конца они не смогли и скрылись с места происшествия, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". В чем была причина конфликта не уточняется.

Двоих мужчин, совершивших нападение, удалось задержать, еще один в розыске. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Подмосковья агентству новостей "Москва", одного из нах в качестве меры пресечения заключили под стражу до 17 октября.