Огонь удалось своевременно ликвидировать

В подмосковном Одинцово на улице Белорусская произошел пожар – возгорание случилось на балконе одной из квартир третьего этажа. Как оказалось, к инциденту привел непотушенный окурок, который выбросили из окна соседи сверху.

На место приехали спасатели, однако к этому моменту жильцы смогли самостоятельно ликвидировать пожар на площади 0,5 кв м, передает интеренет-издание "Подмосковье сегодня".

Местные жители были возмущены не только поведением соседей, которые выбросили окурок, но и состоянием придомовой парковки – многие машины мешали нормальному проезду пожарного транспорта.