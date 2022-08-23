В Одинцово загорелся балкон из-за выброшенного сверху окурка

Огонь удалось своевременно ликвидировать

В подмосковном Одинцово на улице Белорусская произошел пожар – возгорание случилось на балконе одной из квартир третьего этажа. Как оказалось, к инциденту привел непотушенный окурок, который выбросили из окна соседи сверху. 

На место приехали спасатели, однако к этому моменту жильцы смогли самостоятельно ликвидировать пожар на площади 0,5 кв м, передает интеренет-издание "Подмосковье сегодня"

Местные жители были возмущены не только поведением соседей, которые выбросили окурок, но и состоянием придомовой парковки – многие машины мешали нормальному проезду пожарного транспорта. 

Источник: ВКонтакте
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