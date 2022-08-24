Водитель не справился с поворотом

В подмосковном Протвино заполненный грузом мусоровоз занесло на дороге, из-за чего машина опрокинулась на бок. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения на пересечении улиц Ленина, Гагарина и проезда Архитектора Корина.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", водитель превысил скорость на участке дороги, после чего грузовую часть автомобиля начало сносить в сторону. Водитель не смог справиться с управлением, в результате чего машина перевернулась, а мусор рассыпался.

Пострадавший после происшествия нет, у водителя оказались лишь незначительные травмы.