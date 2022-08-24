Подмосковные врачи спасли беременную кубинку

Женщина родила ребенка на 34 неделе

Гражданка Кубы, которая находилась в положении, попала в больнницу в Сергиевом Посаде. У пациентки были гестационный пиелонефрит и анемия, врачи решили в срочном порядке делать ей кесарево сечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава МО. 

Предварительно ей провели тестирование на коронавирус – он показал наличие инфекции в организме. На фоне болезни ребенок стал испытывать сильнейшую нехватку кислорода, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

У новорожденной диагностировали пневмонию, ей назначили антибиотики, противовирусную, инфузионную терапию. Только на седьмые сутки ребенка сняли с респираторной поддержки. Сейчас обе пациентки идут на поправку. 

Источник: Минздрав МО ✓ Надежный источник
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