Женщина родила ребенка на 34 неделе

Гражданка Кубы, которая находилась в положении, попала в больнницу в Сергиевом Посаде. У пациентки были гестационный пиелонефрит и анемия, врачи решили в срочном порядке делать ей кесарево сечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава МО.

Предварительно ей провели тестирование на коронавирус – он показал наличие инфекции в организме. На фоне болезни ребенок стал испытывать сильнейшую нехватку кислорода, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

У новорожденной диагностировали пневмонию, ей назначили антибиотики, противовирусную, инфузионную терапию. Только на седьмые сутки ребенка сняли с респираторной поддержки. Сейчас обе пациентки идут на поправку.