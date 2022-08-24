Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Гражданка Кубы, которая находилась в положении, попала в больнницу в Сергиевом Посаде. У пациентки были гестационный пиелонефрит и анемия, врачи решили в срочном порядке делать ей кесарево сечение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава МО.
Предварительно ей провели тестирование на коронавирус – он показал наличие инфекции в организме. На фоне болезни ребенок стал испытывать сильнейшую нехватку кислорода, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
У новорожденной диагностировали пневмонию, ей назначили антибиотики, противовирусную, инфузионную терапию. Только на седьмые сутки ребенка сняли с респираторной поддержки. Сейчас обе пациентки идут на поправку.
Глава Минобороны описал текущее положение дел
Турки продолжают гнуть свою линию и сидеть на двух стульях