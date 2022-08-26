Пострадавшая в тяжелом состоянии, пес погиб на месте

В городском округе Подольска произошло ДТП, в ходе которого пострадала 19-летняя девушка, которая гуляла с собакой.

Авто насмерть сбило собаку, владелицу увезли в больницу в тяжелом состоянии. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы таза и плеча. В настоящее время она находится в реанимационном отделении.

Женщину на авто задержали. Теперь ей предстоит ответить перед законом и возместить пострадавшей ущерб за погибшее животное, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А вот челябинский пес потерял своего хозяина, но, к счастью, остался жив. Четвероногий месяц жил в аэропорту, пока его не забрали хозяева, узнавшие обо всем в СМИ, пишет телеканал МИР24.