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В городском округе Подольска произошло ДТП, в ходе которого пострадала 19-летняя девушка, которая гуляла с собакой.
Авто насмерть сбило собаку, владелицу увезли в больницу в тяжелом состоянии. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы таза и плеча. В настоящее время она находится в реанимационном отделении.
Женщину на авто задержали. Теперь ей предстоит ответить перед законом и возместить пострадавшей ущерб за погибшее животное, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
А вот челябинский пес потерял своего хозяина, но, к счастью, остался жив. Четвероногий месяц жил в аэропорту, пока его не забрали хозяева, узнавшие обо всем в СМИ, пишет телеканал МИР24.
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