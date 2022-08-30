В Подмосковье задержали убившего своего знакомого мужчину

Сам обвиняемый во всем сознался

Правоохранительные органы арестовали в Воскресенске 60-летнего местного жителя, зарезавшего своего знакомого. Преступник спрятал труп в одном из дворов, сообщили в главке подмосковного СК.

Согласно приведенным данным, 25 августа злоумышленник убил знакомого, с которым распивал спиртное в квартире. Имеются двое свидетелей, которым обвиняемый пригрозил смертью, если те расскажут о преступлении, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сам мужчина во всем сознался.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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