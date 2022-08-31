Транспортное средство полностью сгорело

Жители подмосковного Сергиева Посада сообщили о ночном возгорании рейсового автобуса в соцсетях. Инцидент произошел на территории автоколонны №1791 и был виден из окон окружающих домов. Предварительно, причиной случившегося считают попадание молнии в ТС.

Очевидцы рассказали, что видели, как в автобус начал гореть. В момент происшествия внутри не было ни пассажиров, ни водителя, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Все выгорело дотла.

Рядом с автобусом в этот момент находились заправка и другой автомобиль, но огонь на них не перекинулся. В МЧС отметили, что им информацию о произошедшем не передавали.