Молния попала в автобус в Подмосковье

Транспортное средство полностью сгорело

Жители подмосковного Сергиева Посада сообщили о ночном возгорании рейсового автобуса в соцсетях. Инцидент произошел на территории автоколонны №1791 и был виден из окон окружающих домов. Предварительно, причиной случившегося считают попадание молнии в ТС. 

Очевидцы рассказали, что видели, как в автобус начал гореть. В момент происшествия внутри не было ни пассажиров, ни водителя, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Все выгорело дотла. 

Рядом с автобусом в этот момент находились заправка и другой автомобиль, но огонь на них не перекинулся. В МЧС отметили, что им информацию о произошедшем не передавали. 

Источник: ВКонтакте
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