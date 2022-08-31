В Подмосковье дети устроили пожар в многоэтажке

Инцидент произошел в Балашихе

Как известно, спички детям не игрушки. Однако иногда родители не успевают следить за маленькими хулиганами, тогда может произойти большая неприятность, способная перерасти в настоящую трагедию. В подмосковной Балашихе детки решили поиграть с огнем на последнем этаже многоквартирного дома.

Экспериментаторы подожгли строительный мусор, который находился рядом с одной из квартир, где недавно завершился ремонт.

Судя по всему, дети хотели посмотреть, что выйдет из их затеи. По итогу весь этаж заволокло густым черным дымом. На место происшествия пришлось вызывать МЧС, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". К счастью, по предварительной информации, инцидент обошелся без жертв.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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