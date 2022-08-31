К сожалению, зверь не выжил

Печальное событие произошло в подмосковном Подольске. Там на трассе, которая проходит через природный заказник "Дубровицкий лес" случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб лось.



Животное внезапно выбежало на дорогу. Судя по всему, зверь хотел перейти с одной стороны леса на другую, однако на пути его была трасса. Так случилось, что в этот момент там проезжала легковушка, в которую лось и врезался, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В результате инцидента серьезно пострадал автомобиль, водитель получил ушибы. К сожалению, лось погиб на месте.