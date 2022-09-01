Топ-менеджер "Лукойла" погиб в Москве

Топ-менеджер "Лукойла" погиб в Москве
Равиль Маганов. Фото: t.me/ENews112
На месте трагедии работает полиция

Председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов погиб при падении из окна Центральной Клинической больницы. Об инциденте стало известно сегодня, 1 сентября.

По некоторым данным, 67-летний топ-менеджер находился в палате ЦКБ, где проходил лечение. Теперь правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагического падения Маганова с окна шестого этажа, пишет "Общественная служба новостей".

По некоторым данным, инцидент произошел ранним утром 1 сентября. В настоящее время на месте трагедии радотают правоохранительные органы. Силовики опрашивают персонал ЦКБ, органы дознания намерены провести исследование с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент падения.

Маганов находился в "Лукойле" на руководящих должностях с начала учреждения компании. Два года назад его назначили главой совета директоров на смену Валерию Грайферу, покинувшему правление.

Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
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