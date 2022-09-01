В Подмосковье медики извлекли из глаза подростка прут длиной 6 сантиметров

Ребенок пострадал во время занятий спортом

Сложную операцию виртуозно выполнили медицинские эксперты Московской области. Доктора офтальмологического отделения МОНИКИ достали из глаза ребенка длинный прут.

Сообщается, что металлоконструкция длиной 6 сантиметров врезалась в глаз ребенка во время спортивных занятий. Двенадцатилетний мальчик играл в футбол, в какой-то момент от ворот отлетела часть конструкции и попала ему прямо в глаз.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", операция прошла благополучно, здоровью ребенка ничего не угрожает. Медики продолжат присматривать за маленьким пациентом.

Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник
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