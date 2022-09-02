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Владелец легкового авто в Мытищах выстрелил из пистолета в семью с двумя детьми. Все началось со словесной перепалки, после которой водитель выстрелил в сторону мужчины, его жены и двоих детей.
Как отмечает источник, фигурант угрожал физической расправой своим жертвам. На него уже подано заявление в полицию, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В главке подмосковного МВД указали, что фигурант 1997 года рождения использовал пневматический пистолет. Его доставили в дежурный отдел полиции.
А "Радио 1" сообщает, что правоохранительные органы поймали в городском округе Клин Московской области 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже средств из частного дома. Сумма ущерба превысила 225 тысяч рублей.
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