Фигуранта уже доставили в дежурный отдел полиции

Владелец легкового авто в Мытищах выстрелил из пистолета в семью с двумя детьми. Все началось со словесной перепалки, после которой водитель выстрелил в сторону мужчины, его жены и двоих детей.

Как отмечает источник, фигурант угрожал физической расправой своим жертвам. На него уже подано заявление в полицию, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В главке подмосковного МВД указали, что фигурант 1997 года рождения использовал пневматический пистолет. Его доставили в дежурный отдел полиции.

А "Радио 1" сообщает, что правоохранительные органы поймали в городском округе Клин Московской области 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже средств из частного дома. Сумма ущерба превысила 225 тысяч рублей.