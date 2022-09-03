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Большое горе случилось с туристической группой, которая отправилась на Камчатку покорять вулкан Ключевской. Во время восхождения погибли пять человек.
Такой информацией с журналистами поделился глава краевого правительства Роман Васильевский. Государственный служащий подчеркнул, что власти пока не располагают точной информацией о случившемся. На данный момент известно, что пять человек расстались жизнью, также есть раненые.
Власти Камчатки делают все возможное для того, чтобы помочь попавшим в беду туристам.
Ранее представители профильных экстренных служб сообщили, что на Ключевской вулкан отправилась туристическая группа из 12 человек. Изначально появилась информация о том, что четыре человека из команды спортсменов погибли. Теперь число жертв трагедии увеличилось до пяти.
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