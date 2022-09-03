На Камчатке произошла страшная трагедия

На Камчатке произошла страшная трагедия
Фото: Andrey Nechaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Восхождение на вулкан Ключевской завершилось смертью пятерых

Большое горе случилось с туристической группой, которая отправилась на Камчатку покорять вулкан Ключевской. Во время восхождения погибли пять человек.

Такой информацией с журналистами поделился глава краевого правительства Роман Васильевский. Государственный служащий подчеркнул, что власти пока не располагают точной информацией о случившемся. На данный момент известно, что пять человек расстались жизнью, также есть раненые.

Власти Камчатки делают все возможное для того, чтобы помочь попавшим в беду туристам.

Ранее представители профильных экстренных служб сообщили, что на Ключевской вулкан отправилась туристическая группа из 12 человек. Изначально появилась информация о том, что четыре человека из команды спортсменов погибли. Теперь число жертв трагедии увеличилось до пяти.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Шойгу двумя словами объяснил тактику Украины по ЗАЭС

Министр подтвердил, что украинские войска перешли в контрнаступление

Медведев готов перекрыть Европе газовый вентиль

Чтобы все знали цену своему безумию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей