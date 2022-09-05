Погибших туристов на Камчатке сгубили деньги

Правда, чужие

Ключевая ошибка альпинистов, пытавшихся взойти на Ключевскую Сопку на Камчатке, налицо. Те допустили фатальную ошибку: продолжили подъем, несмотря на опаснейшие погодные условия – туман. Об этом заявил эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин.

Спикер уточнил, что трагедии можно было бы миновать, однако вмешалось одно маленькое "но": экспедиция была организована компанией, которая должна должна была при отмене восхождения возместить часть средств.

В общем, рассуждает Алешкин, дело не только в небрежном отношении к технике безопасности на высоте в четыре километра, но и в коммерческой составляющей. Компания решила заработать и рискнуть, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"К сожалению, многие компании рискуют в надежде заработать, что приводит к трагедиям", – заключил эксперт.

Спасение туристов было затруднено из-за большой высоты и пепла, поднимавшегося со склона, передает телеканал МИР24. По последним данным, погибли девять человек.

Источник: Радио Спутник ✓ Надежный источник
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