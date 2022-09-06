Житель Подмосковья на эмоциях убил соседскую козу

Мужчина отказался возмещать причиненный ущерб

Хозяин картофельного поля рядом с деревней Дядьково в Московской области застрелил козу, поскольку она паслась рядом с его владениями. Об этом сообщили в местной группе во "ВКонтакте". 

Мужчина выставил ружье и произвел выстрел из окна своей машины. После он убедился, что попал в животное и уехал. Козу спасти не удалось. Происходящее засняли владельцы питомца на видео, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". 

В соцсетях недоумевают, почему неизвестный пошел на такой шаг, поскольку козы не употребляют в пищу ни ботву, ни клубни картофеля. Позже он объяснил, что сделал это, поскольку "просто психанул". Возместить ущерб он отказался. 

Как рассказала юрист Ольга Шацкая интернет-изданию "Подмосковье сегодня", за такой поступок мужчину можно привлечь к уголовной ответственности по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества" – максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. 

Источник: ВКонтакте
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