Мужчина отказался возмещать причиненный ущерб

Хозяин картофельного поля рядом с деревней Дядьково в Московской области застрелил козу, поскольку она паслась рядом с его владениями. Об этом сообщили в местной группе во "ВКонтакте".

Мужчина выставил ружье и произвел выстрел из окна своей машины. После он убедился, что попал в животное и уехал. Козу спасти не удалось. Происходящее засняли владельцы питомца на видео, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В соцсетях недоумевают, почему неизвестный пошел на такой шаг, поскольку козы не употребляют в пищу ни ботву, ни клубни картофеля. Позже он объяснил, что сделал это, поскольку "просто психанул". Возместить ущерб он отказался.

Как рассказала юрист Ольга Шацкая интернет-изданию "Подмосковье сегодня", за такой поступок мужчину можно привлечь к уголовной ответственности по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества" – максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.