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В Ялте трое мужчин устроили драку после совместного распития алкогольных напитков вечером. Один из них достал нож и предположительно нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту – всего медики насчитали 36 отверстий в теле погибшего.
По данным СМИ, подозреваемые погрузили убитого в автомобиль, доставили к больнице и скрылись. Кадры драки появились в распоряжении телеканала "360".
Полицейские уже задержали двух подозреваемых по уголовному делу. Один полностью признал вину, а другой заявил, что просто присутствовал на месте, но в конфликте не участвовал, передает "Свободная пресса". После допроса его отпустили.
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