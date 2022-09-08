Полиция уже установила личности подозреваемых

В Ялте трое мужчин устроили драку после совместного распития алкогольных напитков вечером. Один из них достал нож и предположительно нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту – всего медики насчитали 36 отверстий в теле погибшего.

По данным СМИ, подозреваемые погрузили убитого в автомобиль, доставили к больнице и скрылись. Кадры драки появились в распоряжении телеканала "360".

Полицейские уже задержали двух подозреваемых по уголовному делу. Один полностью признал вину, а другой заявил, что просто присутствовал на месте, но в конфликте не участвовал, передает "Свободная пресса". После допроса его отпустили.