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В Луховицах в результате взрыва бытового газа обгорели стены кухни, а также выбило входные двери в двух квартирах, сообщил председатель Общественного совета при ОМВД в городском округе Александр Дрожин.
Утечка газа произошла в ночь на 8 сентября. Ударной волной на кухне и в одной из комнат выбило окна. Имеется один пострадавший, его в тяжелом состоянии доставили в больницу с ожогом.
У мужчины обожжены верхние и нижние конечности, туловище, лицо, дыхательные пути. Площадь ожогов составляет 35% от общей поверхности тела, состояние – стабильно тяжелое, передает "Радио 1".
Из дома эвакуировали двадцать жильцов, включая пятерых детей. Мособлгаз установил, что загазованность отсутствует, несущие конструции целы. Спецслужбы выясняют обстоятельства инцидента. Газ в квартире отключен.
А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в одной из квартир Домодедово произошла громкая ссора, участники которой решили повыбрасывать бытовые предметы на улицу – во двор полетели стулья, одежда, чайник и телевизор, который упал на припаркованный у тротуара авто. Машина помята.
Инициатива бессмысленна, преступна и совершенно беспощадна
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