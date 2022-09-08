При утечке газа в Подмосковье сильно пострадал человек

Из жилого дома эвакуировали 20 человек

В Луховицах в результате взрыва бытового газа обгорели стены кухни, а также выбило входные двери в двух квартирах, сообщил председатель Общественного совета при ОМВД в городском округе Александр Дрожин. 

Утечка газа произошла в ночь на 8 сентября. Ударной волной на кухне и в одной из комнат выбило окна. Имеется один пострадавший, его в тяжелом состоянии доставили в больницу с ожогом.

У мужчины обожжены верхние и нижние конечности, туловище, лицо, дыхательные пути. Площадь ожогов составляет 35% от общей поверхности тела, состояние – стабильно тяжелое, передает "Радио 1".

Из дома эвакуировали двадцать жильцов, включая пятерых детей. Мособлгаз установил, что загазованность отсутствует, несущие конструции целы. Спецслужбы выясняют обстоятельства инцидента. Газ в квартире отключен.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в одной из квартир Домодедово произошла громкая ссора, участники которой решили повыбрасывать бытовые предметы на улицу – во двор полетели стулья, одежда, чайник и телевизор, который упал на припаркованный у тротуара авто. Машина помята.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Потолок цен" на российскую нефть обвалится на голову Запада - эксперт

Инициатива бессмысленна, преступна и совершенно беспощадна

"Гнусное поведение": на Западе взбесились из-за появления у России нового партнера

Эксперты оценили перспективы отношений между странами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей