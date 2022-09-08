Из жилого дома эвакуировали 20 человек

В Луховицах в результате взрыва бытового газа обгорели стены кухни, а также выбило входные двери в двух квартирах, сообщил председатель Общественного совета при ОМВД в городском округе Александр Дрожин.

Утечка газа произошла в ночь на 8 сентября. Ударной волной на кухне и в одной из комнат выбило окна. Имеется один пострадавший, его в тяжелом состоянии доставили в больницу с ожогом.

У мужчины обожжены верхние и нижние конечности, туловище, лицо, дыхательные пути. Площадь ожогов составляет 35% от общей поверхности тела, состояние – стабильно тяжелое, передает "Радио 1".

Из дома эвакуировали двадцать жильцов, включая пятерых детей. Мособлгаз установил, что загазованность отсутствует, несущие конструции целы. Спецслужбы выясняют обстоятельства инцидента. Газ в квартире отключен.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что в одной из квартир Домодедово произошла громкая ссора, участники которой решили повыбрасывать бытовые предметы на улицу – во двор полетели стулья, одежда, чайник и телевизор, который упал на припаркованный у тротуара авто. Машина помята.