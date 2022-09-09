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В одном из многоквартирных домов в Одинцово произошел конфликт между двумя женщинами в лифте. В результате все закончилось дракой в холле первого этажа, сообщили во "ВКонтакте".
Одна из них ехала вместе со своими детьми, ребенок попросил нажать кнопку первого этажа – мать ему разрешила. Это не понравилось другой даме, которая ехала вместе с ними.
"Выходя из лифта, женщина толкнула маму, схватила ее за волосы и швырнула с годовалым ребенком, что та улетела в сторону консьержки", – указано в сообщении.
После этого инцидента дети сильно испугались, успокоить их получилось только после приезда домой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Пострадавшей посоветовали написать заявление в полицию, однако она полагает, что это бессмысленно.
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