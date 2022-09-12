В ситуации разбирается СК

37-летний житель Солнечногорска в Московской области обвиняется в покушении на убийство двоих знакомых, сообщили в главке СК по Московской области.

Согласно приведенным данным, в сентябре фигурант, распивая спиртное, рассорился с собутыльниками, которым нанес ножевые ранения. Очевидцы вызвали скорую, мужчину задержали, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Как отмечает источник, один из потерпевших скончался от полученных травм. Обвиняемый признался в совершении преступления, решается вопрос об избраниии меры пресечения.



