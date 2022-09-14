На место оперативно выехали специалисты

Резонансный инцидент произошел в Ставропольском крае. Сегодня, 14 сентября, на территорию региона рухнул неизвестный летательный аппарат. В результате таинственного инцидента пострадали несколько человек.



Такими тревожными новостями с общественностью поделился руководитель этого российского субъекта Владимир Владимиров. Губернатор сообщил, что среди пострадавших четыре взрослых человека и один ребенок.

Известно, что инцидент произошел в Туркменском округе, неподалеку от села Кендже-Кулак. Там с неба упал летательный аппарат неизвестной конструкции. На место происшествия оперативно выехали спасатели, правоохранители и представители других профильных служб.

Сообщается, что, в частности, во время тушения неопознанного объекта серьезные ожоги получил пожарный. Спасатель госпитализирован, за его здоровье борются медицинские эксперты. Также за помощью к врачам обратились четыре местных жителя, среди них один ребенок.

Владимиров взял ситуацию под личный контроль и обещает в самое ближайшее время разобраться в произошедшем. Фотографии странного объекта публикует телеграм-канал главы Ставропольского края.