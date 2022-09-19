Ветер снес пересохшее дерево прямо на людей

На улице Электрификации в подмосковных Люберцах дерево упало на двух прохожих – женщин, которые по аллее вели детей в школу. Об этом сообщается в местной группе в Telegram.

Одну из пострадавших доставили в больницу с травмами, другая добралась до больницы самостоятельно. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", дети без повреждений.

Проишествие, как позже пояснила пострадавшая, произошло на территории бывшего детского сада, когда она уже шла домой. В какой-то момент женщина услышала хруст и поняла, что дерево падает – так и произошло. Ствол ударил ее по голове и прищимил ногу. После инцидента она пригрозила, что "будет обращаться во все возможные инстанции".