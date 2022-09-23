Повреждения получили две машины

Житель Раменского оказался очевидцем дорожно-транспортного происшествия, которое недавно случилось на Северном шоссе.

На записи видеорегистратора видно, что красное авто ехало по свободной левой полоосе, когда правая стояла.

Еще одно легковое авто перестроилось в левый ряд и выехало прямо перед красной машиной – в итоге последняя перевернулась на левую сторону, а другая повредила бампер, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

А телеканал "360" пишет, что из-за отказа водителя мопеда уступить дорогу в Оренбургской области произошо столкновение с легковым авто. Водитель мопеда получил серьезнейшие травмы.