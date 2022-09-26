Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Резонансный инцидент произошел в Иркутской области. Один из жителей города Усть-Илимск явился в военный комиссариат с обрезом наперевес и устроил пальбу.
О трагическом происшествии сообщил глава этого российского региона Игорь Кобзев. Губернатор рассказал, что один из местных жителей пришел в военкомат с оружием и причинил серьезный вред здоровью военного комиссара. Как отмечает телеканал RT, жертва расправы находится в очень тяжелом состоянии.
Сейчас опытные медики бросили все силы на спасение жизни военкома. Он находится в реанимации. Шокирующие кадры пальбы публикует "Пятый канал".
По имеющейся информации, сотрудники правоохранительных органов уже схватили вооруженного агрессора. В ближайшее время профильные специалисты установят все детали произошедшего.
Какие мотивы привели молодого человека в военный комиссариат с оружием, пока неизвестно. Глава Иркутской области взял вопиющий инцидент на особый контроль. Уже заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.
Уточняется, что кроме военкома, при стрельбе в Усть-Илимске никто не пострадал.
Конфликт перейдет в новую степень противостояния