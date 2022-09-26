В военкомате Иркутской области открыли огонь: последние новости

В военкомате Иркутской области открыли огонь: последние новости
Фото: www.unsplash.com
Комиссар получил серьезные ранения

Резонансный инцидент произошел в Иркутской области. Один из жителей города Усть-Илимск явился в военный комиссариат с обрезом наперевес и устроил пальбу.

О трагическом происшествии сообщил глава этого российского региона Игорь Кобзев. Губернатор рассказал, что один из местных жителей пришел в военкомат с оружием и причинил серьезный вред здоровью военного комиссара. Как отмечает телеканал RT, жертва расправы находится в очень тяжелом состоянии.

Сейчас опытные медики бросили все силы на спасение жизни военкома. Он находится в реанимации. Шокирующие кадры пальбы публикует "Пятый канал".

По имеющейся информации, сотрудники правоохранительных органов уже схватили вооруженного агрессора. В ближайшее время профильные специалисты установят все детали произошедшего.

Какие мотивы привели молодого человека в военный комиссариат с оружием, пока неизвестно. Глава Иркутской области взял вопиющий инцидент на особый контроль. Уже заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

Уточняется, что кроме военкома, при стрельбе в Усть-Илимске никто не пострадал.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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