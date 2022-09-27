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Московские судебные эксперты приняли решение по резонансному делу. Они отправили в тюрьму взяточницу, которая незаконным образом обогатилась на астрономическую сумму в размере 40 миллионов рублей. Особый вес делу придает то, что дама занималась мошенничеством, будучи при погонах.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", осужденная занимала высокий пост заместителя главы управления центрального аппарата МВД Российской Федерации. Она вступила в сговор со страховой компанией, которая в итоге получила очень привлекательный госконтракт.
За такие проделки россиянку отправили за решетку на 11 лет. Кроме того, женщина должна выплатить штрафные санкции в размере 80 миллионов рублей.
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