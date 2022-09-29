Подмосковные врачи провели сложную операцию ребенку после ДТП

Девочка чудом осталась жива

Страшная трагедия чуть не случилась в подмосковном Воскресенске. В местную больницу привезли маленькую девочку, которая стала жертвой автокатастрофы. Двенадцатилетний ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, однако подмосковным врачам удалось спасти жизнь малышки.

Медицинские сотрудники провели экстренную операцию, в ходе которой потребовалось вмешательство в работу поврежденных внутренних органов ребенка.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", все манипуляции прошли успешно. Всего через несколько месяцев висевшая на грани жизни и смерти девочка сможет вернуться к обычному течению жизни.

Источник: Министерство здравоохранения Московской области ✓ Надежный источник
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