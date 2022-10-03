Подозреваемую в организации убийства бывшего мужа женщину задержали в Подмосковье

За исполнение заказа фигурантка предлагала 200 евро

В Московской области правоохранительные органы задердали 38-летнюю женщину, которая подозревается в организации бывшего супруга, сообщили в главке регионального МВД.

Злоумышленница на почве личных неприязненных отношений с супругом, которые продолжались длительное время, подыскивала исполнителя убийства, предлагая 200 евро и ювелирные украшения в качестве вознаграждения, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

После передачи средств женщину задержала полиция. Материалы проверки передали в следственные органы.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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