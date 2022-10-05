Правонарушитель выбрал странный набор для грабежа

В Московской области задержан мужчина, которого подозревают в попытке дерзкой кражи из гипермаркета. Воришку скрутили росгвардейцы.



Неприятный инцидент произошел в подмосковной Коломне. Так, на пульт вневедомственной охраны пришел сигнал о краже в одном из магазинов.

Представители правоохранительных органов оперативно прибыли на место, где выяснили, что незадачливый воришка пытался вынести из магазина несколько пачек кофе и зубную пасту.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мужчину задержали, по факту произошедшего идет проверка.