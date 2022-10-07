26 человек погибли при сходе лавины в Гималаях

Всего в группе было 29 альпинистов

Число погибших при сходе лавины в Гималаях в индийском штате Уттаракханд достигло 26. В группе всего было 29 человек – включая стажеров и инструкторов местного института альпинизма.

Группа попала под лавину утром 4 отября при переходе на ледник на высоте 3000 метров.

Как пишет телеканал МИР24, месяцем ранее альпинисты погибли при восхождении на Ключевскую сопку на высоте свыше 4000 метров. Пять человек сорвались в пропасть, позднее еще четверо скончались – вероятнее всего, от переохлаждения.