Захоронение найдено благодаря внимательной женщине

Великая Отечественная война закончилась много десятилетий назад, однако ее отголоски слышны до сих пор. Так, жительница подмосковной Истры неожиданно обнаружила братскую могилу расстрелянных медиков, которых жестоко убили в 1941-м году.



Россиянка посещала могилу родственников на старом местном кладбище. Многие годы ее раздражала куча мусора с кустами неподалеку от захоронения. Наконец, она решила ликвидировать эту помойку и призвала на помощь сотрудников погоста.

В итоге на месте свалки была обнаружена железная табличка, на которой были прописаны имена пяти медицинских работников Истринской больницы, которых уничтожили фашисты, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".