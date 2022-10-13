ВСУ обстреливают город, утверждают телеграм-каналы

На многоэтажный дом одной из улиц Белгорода упали обломки ракеты. По неподтвержденным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Местные телеграм-каналы публикуют фотографии пострадавшего дома. Можно заметить, что кровля здания получила повреждения.

Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что "есть повреждения в доме". На место выехали все оперативные службы.

По всей видимости, пострадало не одно здание: в результате инцидента поврежден соседний дом, в котором находится супермаркет.

По неподтвержденным данным, у поврежденной многоэтажки находится самая большая детская поликлиника в городе. Жертв нет.

Позднее стало известно, что повреждения получили еще два автомобиля. Из пострадавшего дома эвакуировали сто человек. На верхнем этаже в одной из квартир повреждены перекрытия, технический этаж практически уничтожен.