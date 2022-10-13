Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
На многоэтажный дом одной из улиц Белгорода упали обломки ракеты. По неподтвержденным данным, сработала система противовоздушной обороны.
Местные телеграм-каналы публикуют фотографии пострадавшего дома. Можно заметить, что кровля здания получила повреждения.
Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что "есть повреждения в доме". На место выехали все оперативные службы.
По всей видимости, пострадало не одно здание: в результате инцидента поврежден соседний дом, в котором находится супермаркет.
По неподтвержденным данным, у поврежденной многоэтажки находится самая большая детская поликлиника в городе. Жертв нет.
Позднее стало известно, что повреждения получили еще два автомобиля. Из пострадавшего дома эвакуировали сто человек. На верхнем этаже в одной из квартир повреждены перекрытия, технический этаж практически уничтожен.
Альянс ходит по тонкой грани