Работает ПВО: на многоэтажку в Белгороде упала ракета

Работает ПВО: на многоэтажку в Белгороде упала ракета
Фото: t.me/bbbreaking
ВСУ обстреливают город, утверждают телеграм-каналы

На многоэтажный дом одной из улиц Белгорода упали обломки ракеты. По неподтвержденным данным, сработала система противовоздушной обороны.

Местные телеграм-каналы публикуют фотографии пострадавшего дома. Можно заметить, что кровля здания получила повреждения.

Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что "есть повреждения в доме". На место выехали все оперативные службы.

По всей видимости, пострадало не одно здание: в результате инцидента поврежден соседний дом, в котором находится супермаркет.

По неподтвержденным данным, у поврежденной многоэтажки находится самая большая детская поликлиника в городе. Жертв нет.

Позднее стало известно, что повреждения получили еще два автомобиля. Из пострадавшего дома эвакуировали сто человек. На верхнем этаже в одной из квартир повреждены перекрытия, технический этаж практически уничтожен.

Источник: Telegram • Требует проверки
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