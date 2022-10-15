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Украинские боевики продолжают обстрел российской территории. Сегодня, 15 октября, один из вражеских снарядов попал в нефтебазу, находящуюся на территории Белгородской области.
В результате атаки Вооруженных сил Незалежной на нефтебазе начался пожар. Такими тревожными новостями поделился глава российского субъекта Вячеслав Гладков в социальных сетях.
Губернатор заявил, что оперативно выехал на место происшествия и уже находится в эпицентре событий. Государственный деятель подчеркнул, что спасательные службы прикладывают все усилия для того, чтобы остановить огонь. По оценкам экспертов, угрозы распространения пламени нет.
Нефтебаза находится в поселке Разумное-71. Из-за обстрелов со стороны Украины поврежден один из 10 резервуаров. В емкости находились остатки дизельного топлива, которые и загорелись. К счастью, остальные резервуары оказались пустыми. Информации о пострадавшийхна данных момент нет.
Когда спичрайтеров нет, приходится щеголять и такими метафорами