Убитые и раненые: на военном полигоне под Белгородом произошел теракт

Убитые и раненые: на военном полигоне под Белгородом произошел теракт
Фото: www.unsplash.com
Террористы уничтожены на месте

Сегодня, 15 октября, на территории Белгородской области произошло трагическое событие. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что двое граждан одной из стран СНГ устроили теракт на полигоне, где готовили добровольцев к участию в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации украинского государства.

Террористический акт произошел во время тренировочных занятий по огневой подготовке. Террористами был обстрелян личный состав подразделения.

По имеющимся данным, в результате террористической атаки 11 человек погибли, 15 госпитализированы с ранениями различной тяжести.

Оба террориста были ликвидированы ответным огнём.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Всего 5 секунд": ВС РФ нашли способ разобраться с артиллерией НАТО на Украине

Новейшее российское оружие испытали в боях

Российские войска вошли на территорию Белоруссии

Ситуация в мировом пространстве накаляется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей