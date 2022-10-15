Террористы уничтожены на месте

Сегодня, 15 октября, на территории Белгородской области произошло трагическое событие. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что двое граждан одной из стран СНГ устроили теракт на полигоне, где готовили добровольцев к участию в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации украинского государства.



Террористический акт произошел во время тренировочных занятий по огневой подготовке. Террористами был обстрелян личный состав подразделения.

По имеющимся данным, в результате террористической атаки 11 человек погибли, 15 госпитализированы с ранениями различной тяжести.

Оба террориста были ликвидированы ответным огнём.