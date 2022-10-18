Водитель прошел медосвидетельствование

Космонавт Олег Артемьев, сбивший человека на дороге, дал первые показания следователям.

По словам Артемьева, аварийную ситуацию создал пешеход, поскольку он перебегал дорогу в неположенном месте, а на улице было уже темно, передает Daily Storm.

Артемьев вызвал потерпевшему, который был пьян, скорую. Сам космонавт прошел медосвидетельствование, которое подтвердило, что он был трезв. Сейчас Артемьев активно сотрудничает со следствием, пострадавшему выражает искреннее соболезнование.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в районе Щелково вечером 17 октября произошло ДТП. Под колеса автомобиля Артемьева угодил руководитель проекта ЦПК "Звездный городок" Анатолий Уронов. Пострадавший госпитализирован.

Олег Артемьев вернулся с МКС 29 сентября 2022 года. Всего на его счету три длительные космические экспедиции.