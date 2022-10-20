Под Москвой разыскивают подростков-вандалов

Неприятный инцидент произошел в Ногинске

Молодые люди часто считают, что хулиганство может сойти им с рук. Однако так происходит далеко не всегда. Сейчас в подмосковном Ногинске разыскивают ребят, которые неприличными надписями испортили детскую площадку.

Кара должна настигнуть подростков благодаря бдительности местных жителей. Россиянам очень не понравилось, что хулиганы оттачивают свои художественные навыки в общественных пространствах.

Тем более, что после их творчества коммунальщикам приходится тщательно мыть площадки. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", участковый разыскивает хулиганов, чтобы провести воспитательную беседу с их семьями.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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