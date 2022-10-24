Избежать авиакатастрофы было невозможно

Страшная трагедия с обрушением военного самолета на жилой дом в Ейске поразила жителей всей нашей страны. Падение бомбардировщика на многоквартирный дом привело к гибели 15 россиян.



Теперь стала известна причина трагического инцидента. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", при взлете истребитель столкнулся с крупной стаей птиц. Несколько пернатых залетели в двигатели, из-за чего те загорелись.

После этого пилоты не смогли управлять машиной и катапультировались. Таким образом, столкновение со стаей чаек привело к страшной, кровавой трагедии.