Названа причина крушения самолета в Ейске

Избежать авиакатастрофы было невозможно

Страшная трагедия с обрушением военного самолета на жилой дом в Ейске поразила жителей всей нашей страны. Падение бомбардировщика на многоквартирный дом привело к гибели 15 россиян.

Теперь стала известна причина трагического инцидента. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", при взлете истребитель столкнулся с крупной стаей птиц. Несколько пернатых залетели в двигатели, из-за чего те загорелись.

После этого пилоты не смогли управлять машиной и катапультировались. Таким образом, столкновение со стаей чаек привело к страшной, кровавой трагедии.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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