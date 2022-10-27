Под Калугой владелец агрессивной собаки поплатился рублем

Мужчину обязали компенсировать нанесенный псом вред

В прошлом году в Калужской области произошел страшный инцидент, который чуть не закончился трагедией. Агрессия собаки привела к серьезным последствиям для мирно прогуливавшихся мимо женщин.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в Малоярославце две женщины прогуливались со своими собачками. Внезапно на россиянок набросился агрессивный пес породы акита-ину. Хвостатый был без поводка и намордника.

Одной женщине он разорвал куртку, а кинувшейся ей на помощь подруге серьезно повредил руку. Спустя много месяцев суд принял решение выписать владельцу агрессивной собаки штраф в размере 35 тысяч рублей.

Источник: КП-Обнинск ✓ Надежный источник
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