Мужчину обязали компенсировать нанесенный псом вред

В прошлом году в Калужской области произошел страшный инцидент, который чуть не закончился трагедией. Агрессия собаки привела к серьезным последствиям для мирно прогуливавшихся мимо женщин.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в Малоярославце две женщины прогуливались со своими собачками. Внезапно на россиянок набросился агрессивный пес породы акита-ину. Хвостатый был без поводка и намордника.

Одной женщине он разорвал куртку, а кинувшейся ей на помощь подруге серьезно повредил руку. Спустя много месяцев суд принял решение выписать владельцу агрессивной собаки штраф в размере 35 тысяч рублей.