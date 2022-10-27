Питон проглотил в Индонезии 54-летнюю женщину

Несчастную искала вся страна

Не так давно в Индонезии пропала 54-летняя женщина, которая некоторое время числилась пропавшей без вести. Однако обнаружили ее внутри питона, которая оказался неподалеку от места работы жертвы.

Змею нашли на каучуковой плантации. Семиметровое пресмыкающееся переваривало жертву, которую заглотило целиком.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ссылаясь на серпентологов, питоны крайне редко лакомятся людьми, но если змея выбрала человека – тому сильно не повезло. Женщину питон обвил и задушил. А затем принялся заглатывать.