Погибло два срочника

В Архангельской области на военном полигоне контрактник наехал на колонну срочников. Об этом сообщает BAZA.

По данным Telegram-канала, все произошло на полигоне около города Мирный. 22-летний контрактник в этот момент находился за рулем "КАМАЗа". В какой-то момент он наехал на солдатов срочной службы – всего в колонне было 20 человек. Из них пострадали 11, а еще два погибли.

Один их погибших скончался сразу на месте, другой в больнице. Остальные пострадавшие находятся в больнице Минобороны с травмами различной степени тяжести.

Что именно стало причиной аварии – неизвестно. Сейчас в деле разбирается военная прокуратура.