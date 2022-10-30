Число пропавших без вести продолжает расти

Четверо россиян погибли в давке в столице Южной Кореи – жертв среди соотечественников может быть еще больше, сообщили в посольстве РФ.

Ранее была подтверждена гибель троих россиянок возрастом от 20 до 30 лет. Одной погибшей была гражданка РФ, этническая кореянка.

Многие пострадавшие до сих пор остаются без вести пропавшими. Родственники названивают в посольство. Местная полиция завершила опознание жертв, устанавливается число получивших травмы.

Напомним, в ночь на 30 октября в Сеуле на вечеринке в честь Хеллоуина произошла давка, погибли минимум 153 человека, 103 пострадали. Цифры продолжат меняться.

Президент республики Юн Сок Ель обвинил в стране траур.