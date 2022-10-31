Прокурор региона выехал на место

Рейсовый автобус слетел с трассы в Алтайском крае, два человека получили травмы, о чем стало известно сегодня, 31 октября.

По некоторым данным, в автобусе находились девять человек, уточняет телеканал МИР24.

Прокурор Алтайского края выехал на место ДТП, он также поручил организовать проверку, будет оценена безопасность перевозки пассажиров.

Телеканал "360" сообщает, что на 61-м километре МКАД произошло ДТП с участием нескольких авто. Дептранс указал, что инцидент произошел у развязки магистрали с Рублевским шоссе, на место выехали оперативные службы.