Скандальный инцидент произошел в Орле

Удивительная мысль пришла в голову работнику железнодорожной станции, расположенной в городе Орел. Мужчина решил "заминировать" один из вагонов ради того, чтобы получить денежную премию от начальства.



Смекалистый товарищ сделал муляж бомбы и подложил его в грузовой вагон. Россиянин надеялся, что обнаружение "опасного" устройства закончится денежным поощрением от начальства, однако на деле вышло совсем по-другому.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мужчину задержали для разбирательства. При этом в прошлом году он уже пытался провернуть такую же странную схему.