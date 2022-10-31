Работник РЖД "заминировал" грузовой вагон ради премии

Скандальный инцидент произошел в Орле

Удивительная мысль пришла в голову работнику железнодорожной станции, расположенной в городе Орел. Мужчина решил "заминировать" один из вагонов ради того, чтобы получить денежную премию от начальства.

Смекалистый товарищ сделал муляж бомбы и подложил его в грузовой вагон. Россиянин надеялся, что обнаружение "опасного" устройства закончится денежным поощрением от начальства, однако на деле вышло совсем по-другому.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мужчину задержали для разбирательства. При этом в прошлом году он уже пытался провернуть такую же странную схему.

Источник: Орел-регион ✓ Надежный источник
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