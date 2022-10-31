В Москве эвакуатор забрал банан на штраф-стоянку

Ярко-желтый нарушитель порядка позабавил очевидцев

Любопытный инцидент произошел в столице нашей страны. В социальных сетях активно обсуждают эвакуацию водного аттракциона "банан". Многим россиянам это средство передвижения по воде отлично известно по курортам Турции, Египта, а также российского юга.

Вышло так, что владелец банана внаглую занял целых два места на парковке в центре Москвы. Разобраться с правонарушителем прибыл эвакуатор. Спецмашина забрала аттракцион на штраф-стоянку.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", теперь владельца банана ждет солидный штраф в размере 5 тысяч за неправильную парковку. Эвакуатор быстро разобрался с нестандартной ситуацией и освободил место на стоянке от нарушителя.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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