Ярко-желтый нарушитель порядка позабавил очевидцев

Любопытный инцидент произошел в столице нашей страны. В социальных сетях активно обсуждают эвакуацию водного аттракциона "банан". Многим россиянам это средство передвижения по воде отлично известно по курортам Турции, Египта, а также российского юга.



Вышло так, что владелец банана внаглую занял целых два места на парковке в центре Москвы. Разобраться с правонарушителем прибыл эвакуатор. Спецмашина забрала аттракцион на штраф-стоянку.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", теперь владельца банана ждет солидный штраф в размере 5 тысяч за неправильную парковку. Эвакуатор быстро разобрался с нестандартной ситуацией и освободил место на стоянке от нарушителя.