В Севастополе возбуждено уголовное дело из-за выброшенных в Черное море дельфинов

Директор дельфинария заявил в оправдание, что животных ему содержать не на что

Правоохранительные органы возбудили в Севастополе уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами, которых выбросили в море из дельфинария. Об этом стало известно сегодня, 3 ноября.

Правоохранительные органы сообщают, что на месте проведен осмотр дельфинария, где содержались животные. Назначены две криминалистические экспертизы. 

В прокуратуре Севастополя указали, что два самца и две самки были выпущены в море одним из ИП, который является директором дельфинария, уточняет телеканал МИР24.

Парламентарии считают, что в свете произошедшего нужно принять закон о запрете вылова млекопитающих в культурно-просветительских целях – чтобы никто не эксплуатировал морских животных. Сам фигурант после освещения истории заявил, что ему не на что содержать дельфинов, передает "Радио 1".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Решение нового премьера Великобритании назвали "подарком Путину"

Чиновник оперативно запретил фрекинг

Запад отказал России в расследовании "фабрик смерти" на Украине

США вместе с НАТО препятствуют расследованию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей