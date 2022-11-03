В Севастополе возбуждено уголовное дело из-за выброшенных в Черное море дельфинов

Директор дельфинария заявил в оправдание, что животных ему содержать не на что

Правоохранительные органы возбудили в Севастополе уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами, которых выбросили в море из дельфинария. Об этом стало известно сегодня, 3 ноября.

Правоохранительные органы сообщают, что на месте проведен осмотр дельфинария, где содержались животные. Назначены две криминалистические экспертизы.

В прокуратуре Севастополя указали, что два самца и две самки были выпущены в море одним из ИП, который является директором дельфинария, уточняет телеканал МИР24.

Парламентарии считают, что в свете произошедшего нужно принять закон о запрете вылова млекопитающих в культурно-просветительских целях – чтобы никто не эксплуатировал морских животных. Сам фигурант после освещения истории заявил, что ему не на что содержать дельфинов, передает "Радио 1".