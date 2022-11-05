Кто-то решил побаловаться пиротехникой

В ночь на 5 ноября в одном из костромских кафе произошел страшный пожар. По предварительной информации, кто-то из посетителей использовал пиротехническое устройство в кафе "Полигон". Из здания эвакуировали 250 человек.

В настоящее время известно о тринадцати погибших, сообщают экстренные службы. К раннему утру площадь возгорания достигла трех с половиной тысяч квадратов. Сложность локализации заключалась в угрозе обрушения кровли. Примерно к восьми утра по МСК горение удалось ликвидировать.

Экстренные службы эвакуировали жителей ближайших зданий – один из подъездов был задымлен, передает "Пятый канал".

В настоящее время известно о четырех пострадавших.