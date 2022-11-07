Музыкант не стал церемониться с нарушителем порядка

Любопытный инцидент произошел во Владимире. Там солист популярной рок-группы КняZz лично разобрался с обнаглевшим поклонником.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" фанат, пришедший в экстаз во время исполнения знаменитой композиции "Ели мясо мужики", не смог совладать с собой и запрыгнул на сцену к кумирам.

Однако проявление такой любви не впечатлило рок-группу. В итоге солист коллектива пнул нарушителя ногой, а позже подоспели охранники, которые вывели буйного россиянина. Впрочем, судя по блаженной улыбке, тот остался доволен инцидентом.