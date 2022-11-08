Вертолет Ми-2 разбился под Костромой: один человек погиб

На место ЧП выехали экстренные службы

Вертолет Ми-2 потерпел крушение под Костромой, о чем стало известно сегодня, 8 ноября.

На место направлены оперативные службы, туда же выехал губернатор области Сергей Ситников.

Известно, что экипаж выполнял санитарный рейс и упал у деревни Посошниково. На борту находились пять человек. По предварительной информации, погиб один человек, остальные выжили.

Не менее страшное ЧП произошло сегодня в Тамбовской области: при пожаре в деревне Кареевка погибла 29-летняя женщина с ребенком. Спасатели обнаружили их тела внутри полыхающего жилого дома, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".